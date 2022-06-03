ЛНР: неонацисты накрывают огнем гражданских

Москва и Луганск – города-побратимы. Об этом стало известно в ходе визита столичного мэра Сергея Собянина в ЛНР. Московские специалисты уже занимаются восстановлением разрушенных домов и школ. Впереди еще немало работы.

Отступающие украинские силовики не прекращают обстрелы жилых кварталов – буквально несколько часов назад минимум 5 снарядов разорвались в Первомайске. Ожесточенные бои не прекращаются и под Северодонецком.

Мы сейчас в Северодонецке. Город освобожден. Бои продолжаются ближе к Лисичанску. Интенсивные столкновения идут в промышленной зоне, прилегающей к Северодонецку. Формально она в черте города, но жилые кварталы уже под контролем ЛНР и российских подразделений. Эти кварталы сейчас уничтожает украинская артиллерия. Неонацисты накрывают огнем гражданских, а прежде прикрывались ими.

Украинские позиции – прямо возле жилых домов. Они сейчас уже пустые. Полностью контролируются Луганской республикой.

Из Северодонецка людей эвакуируют, спасая от украинских обстрелов. Многие отказываются уезжать – им привозят гуманитарную помощь. Украинских силовиков добром не вспомнимают. "Обходили все и забирали что им нужно", – рассказывают местные жители.

Украинская артиллерия уничтожает города, но нет сомнений: их восстановят. Процесс уже начался. Россия помогает. Сегодня в Луганске – мэр Москвы Сергей Собянин. Подготовлена масштабная программа помощи по восстановлению разрушенного войной.

Ремонт луганской школы, которая несколько лет не принимала детей, взяла на себя Москва. Теперь здесь будет все новое, а учителя пройдут специальный курс подготовки в столице.

Москва и Луганск теперь – города-побратимы. Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве с главой ЛНР Леонидом Пасечником и мэром Луганска Манолисом Пилавовым.

"По поручению президента РФ город Москва окажет гуманитарную помощь, содействие восстановлению социально-инженерной инфраструктуры Луганска и Донецка. Города Луганск и Москва стали побратимами. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска. Речь идет о востановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры. Работы – масштабные, но я уверен, у нас все получится", – заявил Собянин.

"От лица жителей ЛНР, от себя лично я хотел бы выразить слова огромной благодарности Сергею Собянину, руководству РФ за ту помощь, которая оказывается нам в период с 2014 года по настоящее время. Без этой помощи нам бы было очень тяжело, если не сказать невозможно", – подчеркнул Пасечник.

В Луганской республике уже работают больше полутора тысяч росийских специалистов. Завезена строительная и ремонтная техника. Восстановление началось.

В прифронтовых городах, где сейчас интенсивные обстрелы, работают гуманитарные центры, но масштабные восстановительные работы начнутся позже, когда противника отбросят на десятки километров. Бои идут и в промзонах, и в лесах.

Успешное наступление продолжается на нескольких участках фронта. Нарушено снабжение украинской группировки в Лисичанске. Бои идут на подступах к этому населенному пункту.