Киев заблокировал банковские счета в Херсонской области

Киевский режим заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Люди не могу снять деньги. Их карточки теперь не обслуживаются. Банкоматы не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк и Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов", – приводятся в публикации слова Стремоусова.

Он отметил, что в Херсонской области в ближайшее время заработают банки, интегрированные в российскую банковскую систему.

В Херсоне начал работу центр помощи "Единой России". Каждый второй житель Херсона, который обращается к волонтерам, интересуется получением российского гражданства.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР будут приняты в состав РФ. Так же будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум по этому вопросу.