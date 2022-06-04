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Ситуация на Украине 50 минут назад

04 июня 2022 05:30

Киев заблокировал банковские счета в Херсонской области


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Киевский режим заблокировал банковские счета на территории Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

"Люди не могу снять деньги. Их карточки теперь не обслуживаются. Банкоматы не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк и Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов", – приводятся в публикации слова Стремоусова.

Он отметил, что в Херсонской области в ближайшее время заработают банки, интегрированные в российскую банковскую систему.

В Херсоне начал работу центр помощи "Единой России". Каждый второй житель Херсона, который обращается к волонтерам, интересуется получением российского гражданства.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область, ЛНР и ДНР будут приняты в состав РФ. Так же будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум по этому вопросу.

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