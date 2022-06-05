Президент назвал "возней" действия западных стран

Владимир Путин в пятницу дал эксклюзивное интервью Павлу Зарубину, ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Президент России указал, что поставки вооружений киевскому режиму со стороны Запада имеют только одну цель – максимально затянуть конфликт.

Россия отреагирует на возможные поставки ракет дальнего действия из США соответствующим образом. Удары будут нанесены по тем объектам, которые до сих пор не подвергались атаке.

"Ракеты тогда нужны, да​​​. Да, но если они будут и будут поставляться, – из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", – заявил Владимир Путин.

Полный текст эксклюзивного интервью главы государства здесь.

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