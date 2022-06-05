Владимир Путин предупредил Украину

Если Украине передадут ракеты большей дальности, Россия сделает соответствующие выводы. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему и автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Глава государства обратил внимание на то, что если ситуация сложится вышеназванным образом, то Вооруженные силы России нанесут удары по тем объектам, которые пока не трогает.

Так Владимир Путин прокомментировал ситуацию с поставками киевскому режиму американских систем залпового огня. По словам президента, пока что передача Украине такого вооружения ничего не меняет. Скорее всего, отметил Путин, Киев уже обладает подобными системами, потому поставки со стороны США и стран Запада могут быть связаны с восполнением потерь боевой техники.

Ранее СМИ сообщили о том, что Греция якобы передала или собирается передается Украине невероятное количество оружия.