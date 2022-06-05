Стихи и песни в поддержку Донбасса

Понятно, что в битве на Украине сразились не только, образно говоря, пушки, но и стихи, и песни. Так было и в Великую Отечественную. Так и сейчас. Песня поддерживала и вдохновляла. Артисты отправлялись на передовую с агитбригадами. Можно ли представить себе фронт без Клавдии Шульженко?Она спела это в 1943-м, когда наметился уже коренной перелом. И по Украине. Шли на Запад. Но мало кто знает, что стихи-то эти военкор Илья Френкель написал еще в 1941-м. А ведь тогда мы еще откатывались назад. Но вера в Победу уже диктовала такие строки. И даже такие, в песню не вошедшие, но столь вдохновляющие и сегодня словно завет:
Нас опять Одесса встретит как хозяев,
Звезды Черноморья будут нам сиять,
Славную Каховку, город Николаев,
Где-нибудь, когда-нибудь мы будем вспоминать.
Песня для воина – источник силы. И есть сейчас в России артисты, продолжающие традиции фронтовых агитбригад. Вот Юлия Чичерина выступает на передовой в Мариуполе в ходе осады "Азовстали", когда нацисты еще отстреливались. Концерт в ангаре со следами "прилетов".
Это наша земля, и мы будем стоять.
Здесь все по-другому,
Здесь даже воздух другой.
Мы на нашей земле. Мы – на передовой.
И ни шагу назад – просто некуда нам отступать.
Это наша земля, и мы будем стоять.
Песня – духоподъемная и известная бойцам по клипу с миллионными просмотрами:
Мы входим в закат, как уходили в забой,
Наш мир ни под кем не прогнется.
Мы будем стоять на передовой,
Мы дождемся, когда взойдет солнце.
Понятно, что поэтическая военная лирика в наши дни не может уйти от трагичных сторон. Но и она возвышенна. Поэт Дмитрий Мельников написал следующие строки:
Напиши мне потом, как живому, письмо,
Но про счастье пиши, не про горе.
Напиши мне о том, что ты видишь в окно
Бесконечное синее море.
Напиши — я тебя никому не отдам,
Милый мой, мы увидимся вскоре.
Я не умер, я сплю, и к моим сапогам
Подступает Азовское море.
А вот еще одна песня. Текст военкора ANNA-News Акима Апачева – уроженца Мариуполя. Написана намеренно на украинском языке. Чуть позже поймем, почему. Нуждается в пояснении. Аким поет сам в пронзительном дуэте с Дарьей Фрей:
Плывет утка, девки хороводят,
В "Азовстали" демонов хоронят.
Среди степи пылала хата,
Богоматерь рождает младенца.
Кто там старший среди пленных?
Иди впереди, руки за голову!
Развернись, садись – разрешено.
Есть разговор из холода в пламя.
Восемь лет прошло как приговор.
Что теперь мне скажешь, Ирод?
Где хоронить вас всех могилами?
Что будут делать ваши сироты?
Я стоял здесь и стою здесь до сих пор,
Как тебе эта новая Новороссия?
Я не просился к вашему острову –
Ты меня вынудил выстрелом.
Вообще первые слова песни "плывет утка" – это отсыл к старой украинской песне – "Плывет утка по Тысине" – это река на Западе Украины. Песню стали использовать как реквием в память о "небесной сотне" – погибших на Майдане в феврале 2014 года.
Если помним, тогда людей расстреливали с крыш домов на Крещатике снайперы. Майдан выдыхался. Для госпереворота нужна была кровь. Сами стали стрелять в своих. Дело ясное. Снайперы из Грузии потом все и рассказали. Дело, однако, "майданутые" вывернули, обвинили в стрельбе подразделение "Беркут" президента Януковича, и вот вам в итоге госпереворот. А "небесную сотню" оплакиваем. Да, людей жалко, но расследование массового убийства ради госпереворота до сих пор ни к чему не привело. Но "Плывет утка" пускают как реквием и как укор Януковичу. Красивый и лицемерный. А вот ответ:
Расскажи тому ляху о москале,
Передай ему каждое слово:
Это мой дом, это мой Крым, моя земля.
А еще я забираю мову!
И вот она разгадка, почему песня на украинском: "А еще я забираю мову". И украинский язык должен перестать ассоциироваться с нациками. Это наш язык и наша культура. И мы не собираемся его никому отдавать, тем более тем, кому он и не интересен вовсе. Ну, что для какого-нибудь Ллойда Остина – министра обороны США – украинский язык? Нужен он ему? Или сколь ценна мова для президента Польши Анджея Дуды? Смешно. А нам ценна. Так что и мову тоже забираем. Позаботимся.
Но и русский в обиду не дадим. Как раз об этом свежие стихи поэтессы Юнны Мориц. Это ее "Собака бывает кусачей". И вот сейчас:
"Мы? За Донбасс? Донбасс – за нас!
За всех за нас Донбасс,
За всех, кому хотят отсечь
Родной язык, родную речь,
И уничтожить целиком.
Кого? Отвечу прямиком:
Крещеных русским языком!
У Юнны Мориц на этой неделе случился юбилей. 2 июня. Поздравляем! И вот дальше:
Какой страны какая рать
Каким карательным полком
Донбасс намерена стирать
Дотла! И в бешенстве каком
Вопят каратели сейчас,
Что убивает их Донбасс,
Крещеный русским языком?
Юнна Мориц широко известна и как автор поэтических книжек для детей. По-доброму очень смешных. Но сейчас ее поэтический дар посвящен горячей теме:
Любить карателей своих
Способен кто? Несчастный псих,
Манкурт безмозглый, идиот,
Но у Донбасса дух не тот!
Своих карателей как раз
Не может полюбить Донбасс,
А Запад хочет, чтоб любил!
Донбасс, однако, не дебил,
Он бьет карателей спецназ
За всех за нас! Мы – за Донбасс?
Конечно, есть еще много стихов и песен, что звучат сегодня в поддержку Донбасса и наших воинов-героев. Появятся и новые.