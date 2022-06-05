Стихи и песни в поддержку Донбасса

Понятно, что в битве на Украине сразились не только, образно говоря, пушки, но и стихи, и песни. Так было и в Великую Отечественную. Так и сейчас. Песня поддерживала и вдохновляла. Артисты отправлялись на передовую с агитбригадами. Можно ли представить себе фронт без Клавдии Шульженко?Она спела это в 1943-м, когда наметился уже коренной перелом. И по Украине. Шли на Запад. Но мало кто знает, что стихи-то эти военкор Илья Френкель написал еще в 1941-м. А ведь тогда мы еще откатывались назад. Но вера в Победу уже диктовала такие строки. И даже такие, в песню не вошедшие, но столь вдохновляющие и сегодня словно завет:

Нас опять Одесса встретит как хозяев,

Звезды Черноморья будут нам сиять,

Славную Каховку, город Николаев,

Где-нибудь, когда-нибудь мы будем вспоминать.

Песня для воина – источник силы. И есть сейчас в России артисты, продолжающие традиции фронтовых агитбригад. Вот Юлия Чичерина выступает на передовой в Мариуполе в ходе осады "Азовстали", когда нацисты еще отстреливались. Концерт в ангаре со следами "прилетов".

Это наша земля, и мы будем стоять.

Здесь все по-другому,

Здесь даже воздух другой.

Мы на нашей земле. Мы – на передовой.

И ни шагу назад – просто некуда нам отступать.

Это наша земля, и мы будем стоять.

Песня – духоподъемная и известная бойцам по клипу с миллионными просмотрами:

Мы входим в закат, как уходили в забой,

Наш мир ни под кем не прогнется.

Мы будем стоять на передовой,

Мы дождемся, когда взойдет солнце.

Понятно, что поэтическая военная лирика в наши дни не может уйти от трагичных сторон. Но и она возвышенна. Поэт Дмитрий Мельников написал следующие строки:

Напиши мне потом, как живому, письмо,

Но про счастье пиши, не про горе.

Напиши мне о том, что ты видишь в окно

Бесконечное синее море.

Напиши — я тебя никому не отдам,

Милый мой, мы увидимся вскоре.

Я не умер, я сплю, и к моим сапогам

Подступает Азовское море.

А вот еще одна песня. Текст военкора ANNA-News Акима Апачева – уроженца Мариуполя. Написана намеренно на украинском языке. Чуть позже поймем, почему. Нуждается в пояснении. Аким поет сам в пронзительном дуэте с Дарьей Фрей:

Плывет утка, девки хороводят,

В "Азовстали" демонов хоронят.

Среди степи пылала хата,

Богоматерь рождает младенца.

Кто там старший среди пленных?

Иди впереди, руки за голову!

Развернись, садись – разрешено.

Есть разговор из холода в пламя.

Восемь лет прошло как приговор.

Что теперь мне скажешь, Ирод?

Где хоронить вас всех могилами?

Что будут делать ваши сироты?

Я стоял здесь и стою здесь до сих пор,

Как тебе эта новая Новороссия?

Я не просился к вашему острову –

Ты меня вынудил выстрелом.

Вообще первые слова песни "плывет утка" – это отсыл к старой украинской песне – "Плывет утка по Тысине" – это река на Западе Украины. Песню стали использовать как реквием в память о "небесной сотне" – погибших на Майдане в феврале 2014 года.

Если помним, тогда людей расстреливали с крыш домов на Крещатике снайперы. Майдан выдыхался. Для госпереворота нужна была кровь. Сами стали стрелять в своих. Дело ясное. Снайперы из Грузии потом все и рассказали. Дело, однако, "майданутые" вывернули, обвинили в стрельбе подразделение "Беркут" президента Януковича, и вот вам в итоге госпереворот. А "небесную сотню" оплакиваем. Да, людей жалко, но расследование массового убийства ради госпереворота до сих пор ни к чему не привело. Но "Плывет утка" пускают как реквием и как укор Януковичу. Красивый и лицемерный. А вот ответ:

Расскажи тому ляху о москале,

Передай ему каждое слово:

Это мой дом, это мой Крым, моя земля.

А еще я забираю мову!

И вот она разгадка, почему песня на украинском: "А еще я забираю мову". И украинский язык должен перестать ассоциироваться с нациками. Это наш язык и наша культура. И мы не собираемся его никому отдавать, тем более тем, кому он и не интересен вовсе. Ну, что для какого-нибудь Ллойда Остина – министра обороны США – украинский язык? Нужен он ему? Или сколь ценна мова для президента Польши Анджея Дуды? Смешно. А нам ценна. Так что и мову тоже забираем. Позаботимся.

Но и русский в обиду не дадим. Как раз об этом свежие стихи поэтессы Юнны Мориц. Это ее "Собака бывает кусачей". И вот сейчас:

"Мы? За Донбасс? Донбасс – за нас!

За всех за нас Донбасс,

За всех, кому хотят отсечь

Родной язык, родную речь,

И уничтожить целиком.

Кого? Отвечу прямиком:

Крещеных русским языком!

У Юнны Мориц на этой неделе случился юбилей. 2 июня. Поздравляем! И вот дальше:

Какой страны какая рать

Каким карательным полком

Донбасс намерена стирать

Дотла! И в бешенстве каком

Вопят каратели сейчас,

Что убивает их Донбасс,

Крещеный русским языком?

Юнна Мориц широко известна и как автор поэтических книжек для детей. По-доброму очень смешных. Но сейчас ее поэтический дар посвящен горячей теме:

Любить карателей своих

Способен кто? Несчастный псих,

Манкурт безмозглый, идиот,

Но у Донбасса дух не тот!

Своих карателей как раз

Не может полюбить Донбасс,

А Запад хочет, чтоб любил!

Донбасс, однако, не дебил,

Он бьет карателей спецназ

За всех за нас! Мы – за Донбасс?

Конечно, есть еще много стихов и песен, что звучат сегодня в поддержку Донбасса и наших воинов-героев. Появятся и новые.