Под Святогорском заградительные отряды националистов взорвали мост, чтобы не допустить отступления подразделений ВСУ. Часть украинских военнослужащих, побросав оружие, спасались вплавь. Наступающие российские подразделения огонь по ним не открывали.

За сутки российские истребители и ударные вертолеты поразили два пункта управления боевиков, три склада с вооружением, склад с горючим для бронетехники, восемь танков, батарею полевой артиллерии, радиолокационную станцию американского производства.

Кроме того, удар высокоточным вооружением воздушного базирования был нанесен по вагоноремонтному заводу на окраине Киева. В стенах предприятия украинские националисты оборудовали стоянку танков Т-72, полученных от партнеров из Европы.

Украинская армия продолжает стягивать на линию фронта технику из зарубежных поставок, например, партию танков Т-72 из Польши и голландские бронетранспортеры. Великобритания подтвердила поставку Украине реактивных систем.

Свой арсенал у Киева стремительно заканчивается. С февраля ВСУ потеряли 190 самолетов, 129 вертолетов. 473 реактивные установки, 330 комплексов ПВО.

В свою очередь российские инженерные подразделения разминируют пострадавшие от присутствия украинских националистов районы ЛНР. При отступлении боевики заминировали дороги, мосты, сельхозугодья. После разминирования территория готова для сельскохозяйственных работ.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Святогорск практически освобожден, сейчас идет зачистка.

При отступлении украинские десантники сожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Как выяснилось, ВСУ не только спалили храм дотла, но и мешали священникам его тушить.