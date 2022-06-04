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Ситуация в Донбассе 4 минуты назад

04 июня 2022 15:56

Украинские националисты подожгли скит Святогорской лавры

В субботу украинские десантники сожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские националисты из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли строение зажигательными пулями из крупнокалиберного пулемета.

После обстрела националисты на бронеавтомобиле "Козак" на большой скорости уехали в сторону населённого пункта Сидорово.

В российском оборонном ведомстве заявили, что Вооруженные Силы РФ находятся к северу от города Святогорска Донецкой народной республики. При этом они не ведут боевых действий в районе Светлогорского историко-архитектурного заповедника.

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