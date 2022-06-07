Конашенков: обвинения Зеленского в уничтожении культурного наследия Украины – ложь

Президент Владимир Зеленский солгал, когда заявил, будто Россия причастна к уничтожению культурного наследия Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

В частности, есть свидетельства жителей и монахов из города Святогорска Донецкой области. Они рассказали, что деревянный скит Всех Святых Земли Русской подожгли именно украинские националисты.

"Ценности же засевших в Киеве украинских нацистов противоположны историческим ценностям православного народа Украины. Никакого будущего у проводимой нынешним киевским режимом преступной антихристианской политики на Украине нет и не может быть", – добавил Конашенков.

Он также отметил: ВСУ и нацисты хорошо знают, что российские военные не обстреливают религиозные сооружения и культурные памятники, и пользуются этим – размещают там позиции своей артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило, что ракетные войска и артиллерия РФ за минувшие сутки уничтожили свыше 400 националистов.