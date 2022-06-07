Борису Джонсону дали год "спокойной жизни"

Премьер-министр Борис Джонсон остается в своей резиденции на Даунинг-стрит, откуда он чуть не вылетел из-за скандала с незаконными вечеринками в период карантина. Результаты голосования депутатов-консерваторов показали, что большинство в правящей партии по-прежнему на его стороне.

"Было обработано 359 голосов. Испорченных бюллетеней не обнаружено. За вынесение вотума доверия Борису Джонсону проголосовали 211 депутатов, против – 148. Таким образом, я могу объявить, что парламентская фракция Консервативной партии сохраняет доверие к премьер-министру", – заявил сэр Грэм Брэди, председатель парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин.

Карьера Джонсона и раньше не шла по прямой, но даже для него этот вираж был довольно крутым. Хотя многие аналитики заранее склонялись к тому, что у противников премьер-министра сейчас не получится отправить его в отставку. В букмекерских конторах на Джонсона ставили четыре к одному, подтверждая версию о том, что пока он все еще фаворит.

"Я думаю, что это очень хороший результат для политики и для страны... Эти результаты имеют решающее значение. Это значит, что как правительство мы можем продолжать и сосредоточиться на вещах, которые на самом деле важны", – заявил Борис Джонсон.

В окружении премьер-министра считают, что о долгом скандале из-за вечеринок теперь можно забыть. Зато есть много других более сложных проблем. Британская экономика на грани стагфляции, цены на энергоносители продолжают расти.

Джонсону напоминают о судьбах его предшественников на посту премьер-министра страны. Тереза Мэй, Джон Мейджор и Маргарет Тэтчер в свое время тоже успешно преодолевали вотум недоверия, но затем все равно были вынуждены со своих постов уходить. Против Джонсона проголосовало больше 40 процентов парламентской фракции консерваторов. Эти цифры, говорят о серьезном расколе в правящей партии.

По правилам следующее голосование об отставке Джонсона недовольные им консерваторы смогут организовать лишь через год. Впрочем, случиться может всякое. К тому же Джонсон уже показал всем, что способен крайне небрежно обращаться со своим политическим капиталом.