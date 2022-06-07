Новым руководителем ОВЦС стал митрополит Корсунский Антоний

Новым руководителем отдела внешних церковных связей Московского патриархата стал митрополит Корсунский Антоний (Севрюк).

Ранее 7 июня сообщалось, что митрополит Иларион покинул должность главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Теперь он будет управлять Будапештско-Венгерской епархией. Ранее этой, а также Венско-Австрийской епархией управлял как раз митрополит Корсунский.

Антоний в 2007 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, в 2010 году – духовную академию. Преподавал в Смоленской духовной семинарии.

С февраля 2009 года работал в качестве личного секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В том же году был пострижен в иночество и наречен именем в честь преподобномученика Антония Валаамского, затем рукоположен в сан иеродиакона.

С 2009 года по 2011 год руководил личным секретариатом Патриарха Московского и всея Руси. Служил в православных храмах в Риме. В 2011 году патриарх Кирилл назначил Антония секретарем приходов Московского Патриархата в Италии.

В 2013 года Антоний был возведен в сан архимандрита. В октябре 2015 года был избран епископом Богородским, викарием Патриарха Московского и всея Руси. В том же году был наречен в сан епископа, затем назначен на должность настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве.

С декабря 2015 года входит в состав Высшего Церковного Совета РПЦ. В 2018 году был возведен в сан архиепископа, годом позже – в сан митрополита.