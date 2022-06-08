Количество госпитализаций с ковидом снизилось еще на 13%

За последние сутки в России было выявлено 3 646 новых случаев COVID-19. Госпитализация потребовалась 1 618 пациентам – это на 13,3% меньше, чем днем ранее.

Скончались от заболевания 79 человек. Выписаны за сутки 4 737 переболевших, сообщает оперативный штаб.

Общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 18 362 105. Скончались 379 736 человек, выздоровели 17 777 625 пациентов.

В Москве за сутки выявили 290 инфицированных, выписаны 322 человека, умерли 15 пациентов.

По официальным данным, всего за все время распространения коронавируса в столице заболели 2 772 655 человек. 2 581 920 уже выписаны после выздоровления, 43 839 пациентов скончались.