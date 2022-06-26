В России выявлено 3 004 новых случая COVID-19

Суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией в России составил 3 004 человека. При этом лечение в больницах потребовалось только 628 пациентам – это на 45,5% меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили в оперштабе.

Скончались за сутки 55 человек, выписаны в связи с выздоровлением 2 713 пациентов.

Всего за все время пандемии в России зафиксирован 18 418 881 подтвержденный случай COVID-19. Скончались от заболевания 380 892 пациента, выздоровели 17 845 513 человек.

В Москве за сутки выявили 232 новых заболевших, выписаны 166 человек, 15 пациентов скончались.

Всего за все время распространения инфекции в столице официально было зарегистрировано 2 776 445 заразившихся. Скончались из них 44 086 человек, выздоровели 2 585 826 пациентов, остальные сейчас продолжают лечение.