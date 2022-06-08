В Госдуме предлагают отменить независимость Литвы

Депутат Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект, предполагающий отмену независимости Литвы. Единоросс предлагает отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Проект закона доступен в думской базе данных.

Федоров указывает, что это постановление является незаконным, поскольку принято неконституционным органом с нарушением ряда статей советской конституции. Депутат напомнил, что в Литве не проводился референдум о выходе из СССР и не был установлен переходный период для решения спорных вопросов.

Также автор законопроекта отметил, что в Конституции РФ есть статья 67.1, согласно которой "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".

При этом в самом Советском Союзе в марте 1991 года был проведен референдум, на котором большинство граждан проголосовало за сохранение СССР как единого государства, указал Федоров.

Независимость Литовской ССР была признана 6 сентября 1991 года. Перед этим, еще в марте 1990го, Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении ее независимости.