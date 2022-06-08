Борис Чуприна. Джонсон стал украинским казаком

На Украине очень обрадовались тому, что Борис Джонсон усидел в кресле премьера Британии. Владимир Зеленский за помощь стране назвал его "лучшим другом" и "главной надеждой" украинцев.

В знак благодарности Джонсону, который в соцсетях сам подписывается на украинский манер "Джонсонюк", казацкая община в Чернигове под именем Борис Чуприна посвятила его в казаки.

Кроме того, местные художники изобразили его в образе казака Мамая.

Один экземпляр этой картины будет выставлен в Черниговском областном историческом музее, а второй вместе с грамотой о присвоении Борису Джонсону звания "казак" отправят в Лондон.