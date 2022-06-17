Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев. В Twitter он опубликовал фото с президентом Украины Владимиром Зеленским и написал, что рад снова оказаться в украинской столице.

В официальном Telegram Зеленского появилось сообщение о том, что в Киеве Джонсону рады.

"Многие дни войны подтвердили, что поддержка Украины со стороны Великобритании тверда и решительна", – говорится в сообщении.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и другие представители руководства страны обсудили с Джонсонов поставки Украине тяжелого вооружения и систем ПВО. Также речь шла об экономической помощи Украине и "усилении санкционного давления на Россию", добавил Ермак.

Днем ранее в Киеве побывали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Они тоже обсуждали с Зеленским поставки вооружения.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее главной целью защиту мирного населения Донбасса от преступных действий киевского режима. Выступая 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме, президент заявил, что все задачи спецоперации, безусловно, будут выполнены.