Борис с гранатой: Джонсон поучаствовал в обучении украинских солдат

Пока еще премьер Великобритании Борис Джонсон принял участие в обучении украинских военных. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

Джонсон приехал к украинским войскам, которые проходят обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Политик обратил внимание на то, что его государство сделает все возможное для помощи Украине.

Также Джонсон опубликовал видео. На запечатленных кадрах политик учится кидать гранату, стрелять и целиться из гранатомета.

Ранее Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер пообещал, что Лондон продолжит оказывать Киеву необходимую поддержку вне зависимости от того, кто станет новым главой правительства.