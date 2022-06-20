После визита в Киев Джонсону прооперировали нос

Через несколько дней после возвращения из Киева премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оказался в медицинском учреждении.

Как сообщил СМИ официальный представитель главы британского правительства, Джонсон перенес запланированную операцию на пазухах носа. По его словам, это была "рутинная операция под общим наркозом".

В 6 утра (по местному времени) Джонсон прибыл в госпиталь, а вернулся обратно на Даунинг-стрит уже в начале 11-го, передает ТАСС.

Представитель премьера Британии также добавил, что его шеф вернется к исполнению своих обязанностей 21 июня, поскольку после операции он должен будет соблюдать покой. До этого в случае необходимости любые "значимые решения" будет принимать заместитель главы правительства – министр юстиции Доминик Рааб.

В конце прошлой недели Борис Джонсон посетил Киев. Владимир Зеленский сводил его в монастырь и устроил прогулку по Михайловской площади, а британский премьер, со своей стороны, пообещал президенту Украины делать все для усиления проукраинской международной коалиции и содействовать в ужесточении антироссийских санкций.