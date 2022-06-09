Эрдоган о военных базах США в Греции: это не только "против России"

В Турции считают, что США разворачивают в Греции военные базы не только против России. "Сейчас в Греции есть уже девять военных баз США, – приводит слова президента Турции Эрдогана медиаплатформа "Смотрим". – Против кого они там развернуты? Они говорят, что против России. Никто в это не верит, мы на это не купимся".

Анкару это беспокоит, поскольку Турция и Греция ведут споры по ряду вопросов, в том числе по Кипру, по статусу островов в Эгейском море и нефтегазовой разведке.

Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил: Турция по-прежнему против возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Анкара считает, что эти страны поддерживают террористов.