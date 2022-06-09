Россия отмечает 350 лет со дня рождения Петра Великого

В России в эти дни отмечают юбилей Петра Великого – 350 лет со дня рождения. К праздничной дате готовились все регионы страны.

Кроме Медного всадника или, скажем, Петропавловской крепости, в Петербурге огромное количество неочевидных мест и памятников, которые принимают участие в торжествах по случаю 350 дня рождения Петра Первого. Вот пример – дуб петровской эпохи, который на полвека старше чем сама Северная столица.

Петр сам любил сажать деревья, поэтому 350 желудей этого 371-летнего дуба разослали по всей стране. Петровские дубы уже растут более чем в 60 местах по всему миру. К юбилею императора 330-й саженец появился в Петрозаводске. "Лучшей памяти не придумать, чем посадить деревья вместе с молодёжью. А потом следить, как эти деревья растут", – говорит председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис.

Юбилейный 350 желудь высаживают у домика Петра Первого, откуда и начал строиться Петербург. Кстати, первый мемориальный дуб здесь полтора века назад посадил Александр Второй.

Все такие исторические аллюзии и причудливые повороты петровской эпохи не сосчитать, но точно ясно: обсудить еще есть что. В канун юбилея Петра в Москве проходит международный форум под названием "История для Будущего: образ Петра". К собравшимся в зале студентам, историкам, политикам и общественным деятелям обратился президент страны. Его приветственное слово зачитал председатель Всероссийского исторического общества Владимир Мединский. "Убежден, что форум станет значимой, востребованной площадкой для широкой заинтересованной дискуссий, призванных проанализировать и оценить роль Петра в истории нашей страны, внесет свой вклад в сбережение памяти о великом сыне нашего Отечества", – процитировал Мединский Владимира Путина.

О славных делах Императора Петра Первого в эти дни вспоминают по все стране. В Калининграде, куда Петр приезжал как минимум шесть раз, уже четвертый раз подряд проводят "Царские дни". "Именно с Петра Первого Россия стала империей, Россия стала великой геополитической державой, – напомнил Роман Балашов, заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО. – Именно при Петре Первом русская цивилизация получила свое новое качество. Мы стали на равных разговаривать со всеми великими государствами. Так было есть и будет всегда".

А в Мордовии накануне праздника наградили школьников-лауреатов всероссийского творческого конкурса. "Дети отражали в своих рисунках то, как они представляют с их точки зрения историю и вклад Петра Первого в Россию", – поясняет Елена Будкина, преподаватель детско-художественной школы №1 им. П.Ф. Рябова.

Но основные торжества в честь императора Петра Первого, конечно же, пройдут в Петербурге. На 9 июня запланировано более ста конкурсов, концертов, выставок и лекций, принять участие в которых в общей сложности смогут более миллиона человек. Северная столица полностью готова отдать дань памяти своему создателю.