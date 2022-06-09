Путин посетил выставку о Петре I на ВДНХ

Президент России Владимир Путин посетил сегодня мультимедийную выставку "Петр I. Рождение империи", организованную на ВДНХ.

Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. В 18 залах размещены десять тематических зон, в каждой из которых через призму личности государя рассматриваются пути развития России, определенные Петр I. Среди них – развитие государственности, дипломатия, создание гражданского общества, забота о населении, реформы в области науки и образования, технологии и новые профессии, культура и быт.

Сегодня же президент Владимир Путин встретится на ВДНХ с молодыми предпринимателями. В пресс-службе Кремля пояснили, что побеседовать с главой государства смогут разработчики стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства и креативного сектора экономики.