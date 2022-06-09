09 июня 2022 12:58

Садовничий: радикальных реформ в образовании не будет


Агентство городских новостей "Москва"

После отказа от Болонской системы никаких радикальных изменений в российском образовании не будет, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Решение, как дальше строить отечественную систему образования, будет позже, пишет агентство РИА Новости.

По мнению Садовничего, ничего копировать не надо, а нужно создавать свое. Бакалавриат при этом останется, отметил ректор МГУ.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключены из Болонского процесса. Сам министр Валерий Фальков назвал эту образовательную систему "прожитым этапом".

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