Садовничий: радикальных реформ в образовании не будет

После отказа от Болонской системы никаких радикальных изменений в российском образовании не будет, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Решение, как дальше строить отечественную систему образования, будет позже, пишет агентство РИА Новости.

По мнению Садовничего, ничего копировать не надо, а нужно создавать свое. Бакалавриат при этом останется, отметил ректор МГУ.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские вузы исключены из Болонского процесса. Сам министр Валерий Фальков назвал эту образовательную систему "прожитым этапом".