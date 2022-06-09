В Волгограде в озере утонул 15-летний мальчик, сорвавшись с тарзанки

9 июня тело 15-летнего мальчика нашли на берегу озера в поселке Верхняя Ельшанка в Волгограде.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области, по факту обнаружения тела организована процессуальная проверка. По предварительной версии, в четверг, 9 июня, подросток возвращался из школы с другом. Они решили пойти на озеро, чтобы покататься на тарзанке. Во время катания ребенок не удержался и сорвался в воду. Школьник утонул, потому что не умел плавать.

Прибывшие на место происшествия спасатели МЧС извлекли тело подростка из озера, но реанимировать его уже не смогли.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.