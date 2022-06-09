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09 июня 2022 17:09

Путин: Петр I возвращал территории, на нашу долю выпала та же участь

В ходе встречи с молодыми предпринимателями на ВДНХ в Москве президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции, "он возвращал". Мероприятие транслируют телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

"Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь", – подчеркнул президент.

Он отметил, что это касается "всего Приладожья, там, где сегодня Петербург основан".

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общество президент Владимир Путин Петр Первый/ Петр I территория возврат новости

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