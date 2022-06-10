Эксперт: после приговора наемникам СМИ Запада пишут о нарушении прав

На Западе считают, что Россия стоит за судебным приговором в виде смертной казни, который вынес иностранным наемникам суд Донецкой народной республики. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов (полные выпуски программ и отдельные эпизоды вы можете найти на медиаплатформе "Смотрим").

"Сейчас британские информационные ресурсы кричат, что Россия нарушает все стандарты после приговора в ДНР. Якобы РФ нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Они ссылаются на то, что это не наемники, так как они заключили контракт с украинской армией", – пояснил обозреватель.

При этом он отметил, что СМИ на Западе никогда так не напишут о суде, организованным киевским режимом над российскими военнопленными, которые были вынуждены себя оговорить. В этом случае про Женевскую конвенцию там не вспоминают. "Получается, что эта конвенция распространяется только на британцев, а на русских – нет", – резюмировал Корнилов позицию западных СМИ.

Он считает, что такое отношение показывает на знаковость приговора наемникам в Донбассе.

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