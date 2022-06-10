Четырехлетняя девочка погибла на пожаре в Иркутской области

В Иркутской области 9 июня в селе Баклаши произошло возгорание в частном доме в переулке Депутатском. В результате пожара погибла 4-летняя девочка.

В доме в момент пожара находились двое детей и их бабушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По словам женщины, она была на первом этаже, а дети – на втором. Подняться на второй этаж за детьми она не смогла из-за быстро распространяющегося пламени. Женщина покинула дом через окно и закричала детям, чтобы они выпрыгивали из окон. Мальчик 8 лет спрыгнул со второго этажа, получив при этом травму. Девочка же самостоятельно покинуть охваченный огнем дом не смогла. Пожарные обнаружили погибшего ребенка в ходе тушения.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь уничтожил дом и надворную постройку. Предварительная версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем или аварийной работы электрооборудования.