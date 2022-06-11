Российские зенитчики за сутки сбили три украинских самолета

За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны уничтожили три украинских боевых самолета, об этом в субботу, 11 июня, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, части ПВО сбили два многоцелевых истребителя МиГ-29 в районе Снегиревки в Николаевской области. Кроме того, около Александровки в Харьковской области был уничтожен штурмовик Су-25.

Помимо этого, зенитчики поразили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехватили несколько ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Таким образом, с момента начала специальной военной операции, в воздухе и на земле уничтожено 198 украинских самолетов, 130 вертолетов и 1180 беспилотников различных моделей.