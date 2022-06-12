За сутки сбиты три украинских штурмовика и "Байрактар"

Пилоты истребительной авиации ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25, об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 12 июня.

Уточняется, что воздушные бои, победы в которых одержали российские летчики, произошли в районе населенных пунктов Райгородок и Черкасское Донецкой народной республики.

Еще один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины записали на свой счет подразделения ПВО, уничтожившие самолет около населенного пункта Долгенькое Харьковской области.

Помимо этого, российские зенитчики сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе – "Байрактар ТБ-2", перехваченный около Великой Камышевахи.

Также, в небе над Херсонской областью части ПВО уничтожили две тактические ракеты "Точка-У", а также – несколько боеприпасов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области.

Таким образом, с момента начала специальной военной операции общие потери Украины в авиации составили 201 самолет и 130 вертолетов, сбито 1188 беспилотных летательных аппаратов различных типов.