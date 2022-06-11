Мрачные перспективы киевского режима

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев, чтобы обсудить заявку Украины. Киев желает как можно скорее и безо всяких условий получить статус кандидата на вступление в ЕС.

"Вместе с президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы по восстановлению страны и оценю прогресс, который Украина достигла на своем европейском пути. Европа с вами!" – написала глава ЕК в Twitter.

Проблема в том, что фон дер Ляйен преувеличила – Дания и Нидерланды выступают против, а у Германии и Франции есть серьезные сомнения даже насчет кандидатского статуса Украины.

В администрации французского президента сообщили Reuters, что итог Украине не понравится. Еврокомиссия 17 июня демонстративно одобрит заявку киевского режима, но уже спустя неделю лидеры стран ЕС на саммите разработают особую "формулу", которая фактически заблокирует даже этот незначительный шаг Киева в сторону Европы.

По мнению французского чиновника, нельзя ослаблять единство ЕС ради статуса кандидата для Украины.

"Философия изменилась. Никто прямо не говорит "нет", но государства-противники членства Украины в ЕС настроены максимально замедлить процесс" – сказал европейский дипломат.

Западная пресса перестала скрывать тяжелейшее положение армии Зеленского в Донбассе.

Американская газета The Washington Post подчеркивает, что у Киева заканчиваются боеприпасы. Перспективы режима мрачные, поскольку Россия эффективно использует свою подавляющую огневую мощь. Обещанные Западом системы вооружений не способны остановить постепенное и неумолимое продвижение России в Донбассе.

Надежды Зеленского на дальнобойные американские гаубицы М777 не оправдываются. Представители ДНР сообщили об уничтожении очередной батареи. Все больше западных военных экспертов указывают – Киев ждет поражение.

"Я не понимаю, почему украинцы упорно защищают то, что невозможно оборонять к востоку от Северского Донца. Им следовало бы отступить за реку. Это как с обороной Мариуполя. В сражении за город они потеряли несколько тысяч солдат убитыми, еще тысячи человек сейчас в плену. Может быть, это имело смысл с точки зрения политической и идеологической, но с военной точки зрения надо выбирать выгодную позицию для обороны", – отмечает генерал, руководитель французской военной миссии при ООН в 2006-2008 гг. Доминик Транкан.

А президент США намекнул, что киевский режим в значительной степени сам виноват в своем поражении. В Лос-Анджелесе на закрытом для прессы предвыборном мероприятии по сбору средств для Демократической партии Джо Байден заявил, что Вашингтон заранее предупреждал президента Украины, но тот не занимался армией в должной степени.

"Ни Зеленский, ни многие из его людей не захотели прислушиваться к нам", – сказал Байден.

Игнорировать военные преступления украинской армии тоже не получается. Американский журнал Newsweek разместил видео с последствиями обстрела Макеевки. В среду украинские формирования ударили по этому городу артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град". В результате один человек погиб. Западные журналисты обратились за комментариями к Киеву, но ответа, естественно, не получили.