От эффекта внезапности, когда крылатые ракеты одна за другой стартовали с борта фрегата, едва не погибла парящая над военным кораблем чайка. Снаряды же, оставляя инверсионный след, направились к целям на западной Украине.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийские снарядов к системам вооружения", – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

160 снарядов за несколько секунд. РСЗО "Торнадо", пользуясь координатами, полученными от воздушной разведки, накрывает огнем артбатарею ВСУ в поселке Райгородок, это недалеко от Славянска, важного и символичного города, с которого в каком-то смысле 8 лет назад все началось. На этом направлении российское минобороны на неделе сообщало о важных стратегических успехах. Несмотря на взорванный мост через Северский Донецк в районе Святогорского монастыря, после чего бойцы ВСУ покидали позиции вплавь, сам Святогорск взят под контроль и еще почти два десятка населенных пунктов по левому берегу реки, теперь дело за правым.

Вот разведбатальон осматривает покинутые украинскими силовиками позиции под Славянском. Бронежилеты, боеприпасы, оружие... Бреющий полет на сверхмалых высотах. Так работают ударные вертолеты Ка-52, прикрывая десантные подразделения, уничтожая опорные точки. Вот накрывают одну из таких под Нью-Йорком. Все чаще в сводках фигурирует населенный пункт со странным для Донбасса звучанием. Топоним возник на карте в эпоху Екатерины Великой, его основали приглашенные ею же в российскую империю меннониты.

Это голландские протестанты, которых отличал крайний пацифизм. На каждую попытку европейских монархов призвать их на службу, меннониты отвечали массовой эмиграцией. Бежали вначале из Голландии в Англию и Францию, а оттуда уже в Россию. Но в современном Нью-Йорке на Донетчине меннониты давно не живут. Это сейчас одно из самых милитаризированных мест на Украине.

В районе поселка с коптера видны кривые линии окопов, пулеметные точки, склады с боеприпасами, принадлежащие ВСУ. Постепенно ситуация исправляется – при участии российской артиллерии. Вот украинские военнослужащие выходят с поднятыми руками, 9 человек, пожелавшие сдаться, были переведены через линию фронта спецназом ДНР.

Осколочно-фугасные дальнобойные снаряды системы "Ураган" уходят по заданным координатам к цели, находящейся на удалении в пятнадцать километров. Только яркие вспышки залпов и выхватывают из кромешной тьмы зеленое поле и стоящих на нем бойцов. Позиции меняют часто, на каждой можно оставаться лишь несколько минут, чтобы не стать мишенью самим. Помогают с прикрытием и расчеты ПВО. Вот установка "Тор" с надписью "Сила V правде" крадется по лесополосе, она контролирует небо в радиусе до десяти километров.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области. Также сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявил Игорь Конашенков.

Массированным ударом накрывают позиции самоходных артиллерийских установок М109, поставленных для ВСУ Норвегией. Польские беспилотники, американские гаубицы М777, другая продукция лендлиза все чаще уничтожаются ударами российской армии.

Разведгруппа возвращается с задания с пленными и трофеями. Число сдавшихся украинских силовиков на этой неделе достигло 6,5 тысячи. Их показания – ценный материал для Следственного комитета России, который ведет дела о военных преступлениях.

В сводке Минобороны за 24 часа сообщается о поражении 231 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления и 4 десятков огневых позиций артиллерийских подразделений: "В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников. Кроме того, за прошедшие сутки поражены 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ".

Гаубицы "Мста-Б" и реактивная артиллериея бьют по позициям ВСУ во Врубовке, поселок в Северодонецком районе Луганщины. А это бой спецназа с разведгруппой националистов, снятый от начала до конца с воздуха и земли. Короткая перестрелка – и через несколько секунд российские солдаты помогают раненому, теперь уже военнопленному. Гуманизм и героизм – вот что демонстрируют российские военные в ходе этой спецоперации. Медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть", "За отвагу" и ордена Мужества вручал командующий войсками Центрального военного округа.

И вот что происходит на уже освобожденных территориях, не только, кстати, Донбасса. Город Изюм в Харьковской области, который с апреля контролируется российскими подразделениями. Здесь неожиданно остро встал вопрос возобновления работы музыкальной школы, которую побило осколками. В мае над городом были сбиты три украинские "Точки-У" и девять снарядов от "Смерчей". С тех пор относительная тишина. В общем, осталось смахнуть пыль с музыкальных инструментов, заменить оконные рамы – 1 сентября начнутся занятия.

В Запорожской области – выдача российских паспортов. Каждый день в паспортном столе появляются тысячи желающих получить гражданство, успевают обработать за день более сотни анкет. Первые паспорта вручили и в Херсоне, где желающих на данный момент около 7 тысяч. В Мелитополе вручили пока лишь 30 паспортов, но уже открывают дополнительные центры для приема документов, поскольку запись уже на месяц вперед.