Число ковидных госпитализаций за сутки увеличилось на 180%

За сутки коронавирусом в России заболели 2718 человек, госпитализированы почти 2 тысячи пациентов. Такие данные опубликовал в среду, 15 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число госпитализаций за 24 часа увеличилось на 180,9 процента по сравнению с предыдущими сутками. Рост числа госпитализаций отмечен в 72 регионах РФ, снижение произошло в шести регионах.

От последствий ковида за сутки скончались 66 человек, накануне сообщалось о 61 умершем. Выздоровели за сутки 4528 человек.

При этом, как отмечают в оперштабе, число заболевших за сутки третий день подряд держится на уровне менее 3 тысяч. Это минимальный показатель с 14 апреля 2020 года, когда за 24 часа было подтверждено почти 2,8 тысячи заболевших.

В Москве за сутки COVID-19 заразились 172 человека, в Санкт-Петербурге – 212 человек, в Подмосковье – 72 человека.