Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России

В ходе ПМЭФ глава ВТБ Андрей Костин выдвинул предложение об ограничении работы иностранных банков в России.

Костин пояснил также, что ВТБ не интересуется покупкой розничного подразделения "Сити банка" в России, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

После начала специальной военной операции Великобритания и США сообщили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), который предполагает максимальные ограничения.

Активы таких банков блокируются, налагается запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.

В этом году тема форума: "Новый мир – новые возможности". В рамках ПМЭФ также запланированы другие форумы.