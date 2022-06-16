16 июня 2022 18:30

Лавров: из Молдавии пытаются сделать вторую Украину


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Из Молдавии хотят сделать еще одну Украину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских СМИ.

Нынешнее руководство Республики занимается откровенным попрошайничеством: говорит, что готово сначала запустить процедуру вступления в Евросоюз, посмотреть, что предложат в ЕС, а уже потом решать судьбу своего членства в СНГ.

Также Кишинев занимается вымогательством: предлагает Москве поставлять газ со скидкой, а если она откажется, то Молдова ускорит вступление в ЕС. Впрочем, отметил Лавров, если Россия скидку даст, Республика все равно будет вступать в Евросоюз, но медленнее.

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