Лавров: из Молдавии пытаются сделать вторую Украину

Из Молдавии хотят сделать еще одну Украину, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью одному из российских СМИ.

Нынешнее руководство Республики занимается откровенным попрошайничеством: говорит, что готово сначала запустить процедуру вступления в Евросоюз, посмотреть, что предложат в ЕС, а уже потом решать судьбу своего членства в СНГ.

Также Кишинев занимается вымогательством: предлагает Москве поставлять газ со скидкой, а если она откажется, то Молдова ускорит вступление в ЕС. Впрочем, отметил Лавров, если Россия скидку даст, Республика все равно будет вступать в Евросоюз, но медленнее.