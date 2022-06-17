В Харьковской области Вашингтон проводил биологические опыты на людях. На пациентах психиатрических клиник испытывали высокоактивные нейромодуляторы, вызывающие необратимые поражения центральной нервной системы. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Также в Министерстве обороны рассказали об американском проекте по созданию специального вирусного препарата. Им заражали комаров, а также собирались проводить полевые аэробиологические исследования.

Пентагон больше десяти лет ставил эксперименты над душевнобольными на территории Украины. На пациентах сразу нескольких психиатрических клиник в Харьковской области проверяли, как работают те или иные высокоактивные вещества-нейромодуляторы, которые вызывают необратимые поражения ЦНС. Вот та самая лаборатория в населенном пункте Сороковка. Построена на деньги Пентагона. По документам – это чуть ли не "аптечный склад", якобы помещение компании по производству пищевых добавок.

Этот объект не раз посещала некая Линда Опорто Аль-Харун, гражданка США. Она напрямую причастна к организации этих биоэкспериментов над людьми, говорят в Министерстве обороны России. К тому же, как только началась спецоперация, оборудование филиала под контролем СБУ тут же вывезли в западные области Украины.

"Это подтверждает наши опасения о многочисленных нарушениях на территории Украины международного гуманитарного права, определенных в том числе Нюрнбергским кодексом и Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ассоциации. К ним относится: добровольное согласие лиц на участие в эксперименте; информирование о проводимом исследовании; недопущение излишних физических и психических страданий при проведении эксперимента; пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения", – отмечает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

США и Украина сотрудничали целыми научными институтами. Национальный университет имени Тараса Шевченко в Киеве и университет штата Колорадо, например, работали над созданием специального вирусного препарата. Им заражали комаров, а также собирались проводить полевые аэробиологические исследования – то есть выпускать этих насекомых. Проект назвали Р-268.

"Факты применения в качестве биологического оружия комаров рода Aedes, точно таких же, с которыми работало военное ведомство США на Украине, зафиксированы в коллективном иске кубинских граждан к правительству США. Они выносились на рассмотрение государств-участников Конвенции о запрещении биологического оружия", – комментирует ситуацию начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Вот этот коллективный иск гватемальцев. В 1981 году лихорадкой Денге на Кубе, где она никогда ранее не существовала, заболели почти 350 тысяч человек. Что интересно – единственным местом на острове, где не были зафиксированы случаи заболевания, стала военно-морская база США в Гуантанамо. Там как знали – всем военнослужащим заранее сделали прививки от Денге. А до этой лихорадки на Кубу американцы завезли африканскую чуму свиней. У Министерства обороны РФ есть доказательства.

"Хотя ранее на американском континенте и в западном полушарии в целом случаи АЧС не фиксировались, они появились именно на Кубе. Определенную ясность в этот вопрос внес бывший сотрудник ФБР Уильям Тернер, который в интервью Newsday сообщил о доставке ЦРУ контейнера с возбудителем АЧС и передаче его у побережья Кубы на рыболовное судно. Он точно указал ферму, где данный возбудитель был внедрен", – рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Занималось агентство DTRA на Украине еще и подготовкой полевых эпидемиологов. Активно внедряли собственные стандарты диагностики инфекционных болезней. Вот только странно, что эти стандарты не соотносились с актуальными проблемами здравоохранения. Взять хотя бы полиомиелит – в 2015 году ВОЗ объявила Украину страной с высоким риском вспышки этого заболевания. Но в основной программе обучения полевой эпидемиологии как раз полиомиелита и не было. Получается, что этих специалистов готовили к чему-то другому, а на полиомиелите акцент не делали.

"Хотя программа совместного снижения биологической угрозы обычно не предусматривает исследования таких заболеваний, как полиомиелит, критические обстоятельства этой вспышки позволили стажерам отработать навыки на практике", – отмечает руководитель проекта украинского офиса DTRA Брендт Сигель.

То, что американские биолаборатории работали на территории постсоветского пространства, Белый дом уже не скрывает. На сайте Пентагона опубликовано официальное заявление. В нем американская администрация признала, что финансировала 46 украинских биолабораторий. А министерство обороны США напрямую сотрудничало с Украинским научно-технологическим центром. Но американцы по-прежнему не дают ответ на главные вопросы.