Президент России: эпоха однополярного миропорядка завершилась

Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2022 отметил, что завершилась эпоха однополярного миропорядка, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами.

"Изменения – это естественный ход истории", – отметил глава российского государства.

По его словам, шаблоны, которые грубо и безальтернативно навязываются из одного центра, не работают.

Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава с ограниченным кругом "допущенных" к ней государств. "И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в интересах этой державы", – пояснил Путин.

В этом случае игра идет в одни ворота, а мир, основанный на таких догмах, определенно неустойчив, отметил президент России.

Трансляцию ПМЭФ-2022 ведут канал "Россия 24" и платформа "Смотрим".