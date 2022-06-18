Путин: надо подумать об улучшении системы оплаты труда медиков

Президент Владимир Путин предложил модернизировать систему оплаты труда медицинских работников в России.

Глава государства сегодня в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых медицинских центров в различных регионах страны. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" (все видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

В частности, об открытии фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Владимиру Путину рассказала медработник Валентина Синичкина. Когда президент поинтересовался у собеседницы, какую заплату она получает, женщина ответила, что около 30 тысяч рублей. В ответ глава государства отметил, что это достаточно скромный доход.

"Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Голиковой уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом", -заявил Владимир Путин.