Как граждан обобрали дважды

В Москве полицейские вычислили расположение call-центра, откуда мошенники звонили пенсионерам и обманывали их на миллионы рублей. Аферисты искали не просто стариков, а тех, которые уже обожглись на финансовых пирамидах. Одна из них, так совпало, тоже с грохотом рухнула на этой неделе. Причем, как только оперативная съёмка задержания её основателей появилась в Сети, десятки граждан узнали на записи своих обидчиков по совсем другому делу. Эффективная схема была основана на сложном клубке профессионального вранья.

Она делает вид, что растеряна. Потом понимает, что обыска не миновать, пытается сосредоточиться на документах.

- Вам разъясняются права и обязанности. Вас, как участвующего лица при производстве обыска.

Дама в пеньюаре – создательница финансовой пирамиды. Полгода Елена Кручинина не скупилась на рекламу в Интернете и на собственный call-центр. Ведь потом доверчивые граждане отдавали ей свои миллионы.

"Предлагали осуществить высокоэффективные инвестиционные вложения для проведения операций на международном валютном рынке. Они обещали клиентам доход в размере до 30 процентов годовых", – рассказала Ирина Волк официальный представитель МВД РФ.

За шесть месяцев горе-вкладчики обогатили мошенницу на сотни миллионов рублей. Однако следователи выяснили, что криминальный шлейф тянется за Еленой Кручининой уже несколько лет.

"Я могу с уверенностью говорить, что она была, не знаю, есть ли она сейчас, но точно была сотрудником компании "Кастодиан"", – рассказал Дмитрий Филюков, пострадавший.

Потерпевшие от действий компании "Кастодиан" опознали в ней главного финансиста пирамиды, закрытой в прошлом году.

Звезда этой рекламы – Андрей Плотников. Лидер и идейный вдохновитель компании, которой отдавали свои сбережения сотни людей по всей России.

"Проблемы начались примерно через полгода. Позвонил другой менеджер, предлагал нам дополнительно внести деньги", – рассказала Наталья Карбунарова.

После того, как у "Кастодиан" отобрали лицензию на проведение финансовых операций, её лидер Андрей Плотников с деньгами сбежал в Объединённые Арабские Эмираты. Елена Кручинина сбежать за границу не успела.

Это уже другой call-центр, который "навестили" на этой неделе оперативники. Ещё за минуту до визита полицейских они услужливыми голосами убеждали пенсионеров отдать свои деньги, обещая сохранить и приумножить.

- На столе лежала база. Мне сказали: бери базу, звони, будем помогать людям. Я делал то, что мне сказали.

Эти оправдания такие же фальшивые, как и обещания, одурманивающие доверчивых пенсионеров. Вот как инструктируют руководители телефонных обманщиков новичков.

- Вам главное, чтобы он "занёс" эти бабки. И вам главное, потому что процент вы получаете день в день. Чем больше чек, тем больше вы получите.

Эта пенсионерка однажды уже лишилась своих денег, связавшись с аферистами. А здесь ей пообещали помочь вернуть их. За дополнительную плату.

- Там я заплатила почти два миллиона. А в этой организации мне дали стопроцентную гарантию, что потихонечку, друг за другом, они отобьют мои деньги. Здесь я заплатила 100 тысяч.

Мошенники очень любят пенсионеров. Только совсем не бескорыстно. Вячеслав Иванович верил каждому, кто отрекомендовался хорошим человеком. И всякому был готов отдать свои кровные.

- Почему вы им отдавали деньги? Во что вы верили?

- Во что... Ну, она, Кристина Павловна, представилась так...

- А те миллион 600 тысяч вы за что отдали?

- А те миллион 600 тысяч я вложил в финансовые организации!

Вновь активизировались преступники, которые представляются сотрудниками банков. Ольга до сих пор не понимает, в какой момент потеряла бдительность.

- Они подключали роботизированную систему, они говорили – никаких кодов не надо говорить. И те коды, которые приходили у меня на телефон, я сообщала роботу.

В итоге мошенники оформили на Ольгу два кредита. На общую сумму более двух с половиной миллионов рублей.

Большинство таких call-центров работают за пределами Российской Федерации. Чувствуя свою безнаказанность, телефонные мошенники совершенствуются в своем криминальном мастерстве. Только за один год они дистанционно выманили у граждан сто пятьдесят миллиардов рублей.