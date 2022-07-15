Жертвы пирамиды: инвесторы снова поверили сказкам

В Петербурге полицейские задержали руководителей потребительского кооператива, который работал по модели финансовой пирамиды. Четверо топ-менеджеров организации обвиняются в особо крупном мошенничестве. По данным оперативников, контора действовала сразу в нескольких регионах России. Менеджеры привлекали средства вкладчиков, обещая, что будут инвестировать их в выгодные проекты и выплачивать крупные проценты. Но своих денег клиенты так и не дождались.

В Ленинградский финансовый центр Юрий Арсеньевич пришел за процентами. Но, видимо, просчитался. Вместо финансистов на пороге встретил оперативников. Довольно скромный офис для крайне амбициозных сотрудников. Они сулили клиентам несметные богатства. Нужно было только вложить деньги, а потом собирать дивиденды. Михаил сначала внес сто тысяч. Когда мужчина решил закрыть счета, денег в кассе не оказалось. Вложения клиентов в этой конторе хранили чуть ли не за бронированной дверью. с которой не сразу справились даже сотрудники МЧС.

Ключ от кассы – в ящике. Ящик в сейфе. А сейф под столом. Как в сказке. Сказочными были и обещания местных финансистов. С будущими инвесторами они общались исключительно по инструкции. Написанная с ошибками, она настоятельно рекомендует спрашивать у клиентов, сколько лет их детям или внукам и как они планируют помочь им стартовать во взрослой жизни.

На столе – калькулятор, на стене – вид на Неву. Этакая визуализация благополучной жизни. Рядом с фикусом горе-банкиры обманули, как считают правоохранители, минимум 15 человек. И заработали больше 10 миллионов рублей.

"По предварительным данным, злоумышленники из числа сотрудников нескольких организаций привлекали паевые взносы граждан под предлогом начисления высоких процентов. Однако взятые на себя обязательства соучастники не выполняли, вложенные пайщиками деньги похищались", – заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Полицейские уже задержали подозреваемых: это руководитель финансового центра и его сотрудники. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Оперативники провели более десяти обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Известно, что офисы располагались не только в Петербурге, но и в Москве. Ни один из них сейчас, разумеется, не работает. Крупная инвестиционная компания оказалось обыкновенной финансовой пирамидой, которая в очередной раз с треском рухнула.

Мы уже не раз рассказывали об обманутых пайщиках и лживых финансистах. Это, например, архивные кадры из Башкирии. Мужчина, который оказался практически в кольце из отчаянных пенсионеров, – уфимский предприниматель Евгений Митин. Его основной бизнес, судя по всему, – обещать золотые горы. Люди вложили деньги в его кооператив и, как это обычно и бывает, не ждали такого исхода.

А вот как ждали другие вкладчики автозак со Станиславом Матюхиным, бывшим генеральным директором крупной инвестиционной компании QBF. Его обвинили в мошенничестве и участии в преступном сообществе. За 10 лет работы QBF собрала не меньше двух миллиардов рублей. Это, пожалуй, одно из самых громких уголовных дел в отношении инвестиционной компании. А сколько еще небольших контор работает по всей стране? Эксперты уверены: любая финансовая пирамида рано или поздно рухнет.

Что касается Ленинградского финансового центра, то всех обманутых вкладчиков еще предстоит подсчитать. К дверям конторы продолжают приходить люди. В надежде вернуть свои деньги.

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