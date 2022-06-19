Экипаж сухогруза, терпящего бедствие под Туапсе, запросил помощь

С борта судна Lider Bulut, находящегося на мели в непосредственной близости от черноморского побережья около Туапсе, поступил запрос на проведение аварийно-спасательных работ.

По данным РИА Новости, ссылающегося на Росморречфлот, в настоящее время около сухогруза, который ходит под флагом Камеруна, находятся два судна морской спасательной службы, группировку планируется усилить аварийно-спасательным судном, которое уже выходит из порта.

В настоящее время Lider Bulut имеет 10-градусный крен, капитан судна сообщал о поступлении воды в корпус. Планируется, что ее откачка будет проведена с помощью морских спасателей.

Известно, что на борту находятся 28 человек – граждане Турции и Грузии, сведений о наличии пострадавших пока не поступало.