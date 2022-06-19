Украинские военные снова наносят удары по Донецку

Днем в воскресенье, 19 июня, украинская артиллерия обстреляла Донецк, такие данные приводят в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Известно, что огонь из 122-мм орудий велся по Куйбышевскому району города, сведения о жертвах и разрушениях уточняются.

Кроме того, ранее стало известно о гибели мирной жительницы поселка Озеряновка в Горловке. Сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ убита 63-летняя женщина, в населенном пункте повреждено несколько жилых домов.

Напомним, что накануне в ДНР погибли пять мирных жителей, в том числе – спасатели, получившие смертельные ранения при исполнении служебных обязанностей, пострадали 24 человека, среди них – двое детей 2007 и 2015 годов рождения.