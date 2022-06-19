Подтверждена сдача айдаровцев "вместе с вожаками"

Члены нацбатальона "Айдар" сдались в плен. Эту информацию подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Ранее о сдаче в плен боевиков "Айдара" сообщил источник в силовых структурах. Они находились в населенном пункте Метелкино (пригород Северодонецка). В настоящее время поселок полностью зачищен. Среди сдавшихся в плен есть и "вожаки" националистического формирования, отметил Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам посла ЛНР в России, совсем еще недавно "непобедимые нацисты" дают показания о своих подвигах, рисуют на картах расположения своих побратимов в Лисичанске и пригородах.