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Ситуация на Украине 33 минуты назад

19 июня 2022 15:55

На Украине одобрили выход из ряда соглашений СНГ и обратились к ЕС


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Верховная рада Украины одобрила выход страны из нескольких соглашений СНГ. Как рассказал в воскресенье представитель кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук, соглашения касались сотовой связи, межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных, поддержки малого бизнеса и межправительственной фельдъегерской связи.

Возможности этих соглашений Украина или не использовала много лет, пояснил Мельничук, или в настоящее время соглашения стали неактуальны.

Также Верховная Рада попросила Евросоюз усилить санкции против России и Белоруссии и одобрить присвоение Украине статуса кандидата в члены ЕС. Об этом сообщила в Telegram глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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