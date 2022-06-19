Специальная военная операция: новшество от Минобороны

Минобороны РФ несколько изменило формат ежедневных брифингов, посвященных ходу специальной военной операции по защите Донбасса. На представленном ведомством видео показаны точные места российских ударов, а также обозначены пораженные силы и средства противника.

Так, на картах, продемонстрированных 19 июня, выделен освобожденный союзными силами населенный пункт Метелкино в ЛНР. Он является пригородом Северодонецка. На карте отмечены сбитые в окрестностях поселка два украинских беспилотника и три ракеты "Точка-У". А к юго-западу от Метелкино около населенного пункта Северск отмечен уничтоженный "Бук-М1".

Кроме того, на картах отмечено село Широкая Дача Днепропетровской области, в районе которого ударами "Калибров" были уничтожены более 50 генералов и офицеров, а также около 25 различных автомобилей. Как пояснили в Минобороны России, там проходило совещание командного состава группировки войск "Александрия".

В Николаеве, согласно данным карт, уничтожены 10 американских гаубиц M777 и 20 западных бронемашин, в поселке городского типа Губиниха Днепропетровской области – железнодорожный эшелон с украинскими боевиками и техникой, близ города Селидово в ДНР – до 200 военнослужащих ВСУ и иностранных наемников и так далее.

Накануне в Метелкино сдались в плен боевики националистического формирования "Айдар", в том числе некоторые командиры. Союзные войска РФ и ЛНР контролируют Северодонецк и его окрестности, в том числе аэропорт. Украинские боевики и наемники засели только на химкомбинате "Азот".