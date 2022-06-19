Спецоперация: "калибровка" генералов и плен в районе Перемоги

Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск успешно развивает наступление на Северодонецк. Освобожден населенный пункт Метелкино.

В украинской армии отмечается крайне низкое морально-психологическое состояние, нехватка обеспечения боеприпасами. Военнослужащие массово покидают район боевых действий.

Тем временем ВС РФ продолжает наносить удары по военным объектам Украины. Высокоточные ракеты морского базирования "Калибр" были использованы для нанесения удара по пункту управления в районе Широкой Дачи в Днепропетровской области. По оперативным данным, пункт был поражен в тот момент, когда там шло совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Погибло свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск "Каховка", десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях.

В Николаеве ударом "Калибра" по территории трансформаторного завода уничтожено 10 американских гаубиц М777, а также 20 бронированных машин из последних западных поставок.

Ракетами воздушного базирования нанесен удар по эшелону с личным составом, вооружением и боевой техникой, прибывшему в Донбасс из Владимира-Волынского. Потери ВСУ составили свыше 100 человек. Уничтожено около 30 танков и бронетехники.

В Нелидово нанесен удар по 56-й мотопехотной бригаде. Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники. Выведены из строя две машины РСЗО "Град", 10 БМП и БТР.

За минувшие сутки уничтожено семь взводов РСЗО "Град" и взвод артиллерии на боевой позиции.

Авиация уничтожила четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением, сосредотачиваемым противником в ДНР. В районе Северска в ЛНР уничтожен "Бук-М1".

Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123-х районах.

По территории Харьковского танкоремонтного завода нанесен удар ракетным комплексом "Искандер". Уничтожены две установки РСЗО "Ураган".

За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок РСЗО и 28 специальных автомобилей.

В Николаевской области силами ПВО сбит украинский штурмовик Су-25. Уничтожено 8 БПЛА. Перехвачено три ракеты "Точка-У" в небе над ЛНР.

Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. В Днепропетровской области зафиксирован удар украинскими штурмовиками Су-25 по своим же позициям.

Военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные.