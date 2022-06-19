Протестующие молдаване жаждут досрочных выборов и отставок

В центре Кишинева, на площади Великого национального собрания, 19 июня прошла акция протеста, организованная оппозиционной партией "Шор". Собравшиеся требовали отставок чиновников, не способных справиться с кризисом в стране, а также досрочных выборов в парламент.

Участники митинга высказывали недовольство в связи с ростом цен на продукты питания и тарифов на энергоносители.

Манифестанты скандировали: "Досрочные выборы," "Долой власть!", "Отставка", "Долой Майю Санду!".

Акция, участие в которой приняли около 3000 человек, приехавших из разных регионов Молдавии, проходила мирно, столкновений демонстрантов с полицией не отмечено.

Согласно данным Национального бюро статистики, среднегодовая инфляция в мае в республике составила 29,05%, цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары – на 21,45%, услуги – на 35,27%. Ответственность за экономический кризис молдавская оппозиция возлагает на правительство и правящую партию "Действие и солидарность", пишет РИА Новости.