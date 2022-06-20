Стало известно о состоянии пострадавших после удара по буровым платформам

В результате утреннего удара по буровым установкам "Черноморнефтегаза" два человека получили сильные ожоги, еще один – тяжелое осколочное ранение. Их уже доставили на берег вертолетами. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, судьба семи человек выясняется.

Ковитиди добавила, что удару подверглись платформы, находящиеся в 71 километре от Одессы. Сильные повреждения получила платформа БК-1, на БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Тем не менее работы на них приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.

"Если бы на платформах "Черноморнефтегаза" не сбросили вовремя газ, произошел бы взрыв газохранилища, который затронул бы Одессу", – сказала сенатор.

Об ударе по буровым платформам со стороны ВСУ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В момент обстрела там находились 12 человек, пять удалось спасти. Поисково-спасательную операцию проводит Минобороны, задействованы патрульные катера и авиация.

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