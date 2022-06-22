Раненные при авиаударе по буровым в Черном море находятся в стабильном состоянии

Трое пострадавших в результате удара Вооруженными силами Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза" находятся в стабильном состоянии. Ухудшений нет, рассказали медики. Такую информацию предоставили сегодня в экстренных службах Крыма, передает ТАСС.

В понедельник, 20 июня, раненные при авиаударе были доставлены в крымскую районную больницу. На следующий день их перевезли в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Все пострадавшие получают лечение в необходимом размере. У них сильные ожоги.

Напомним, о трех ударах со стороны Украины по буровым платформам "Черноморнефтегаза" 20 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По имеющейся информации, всего там находились 109 человек. 94 были эвакуированы, из них трое пострадали. Поиски семерых пропавших без вести продолжаются.