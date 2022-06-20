Литва заявила, что запретила не все перевозки из России

Временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что власти этой страны подумали о своих гражданах в последнюю очередь, когда ввели запрет на транзит ряда товаров.

"Те политические силы, которые находятся у власти в Литве, поставили экономические интересы страны, социальное благополучие граждан – просто в последнюю очередь. Задача-максимум, которую они преследуют – это нанести максимальный вред нашей стране", – заявил Сергей Рябоконь в эфире телеканала "Россия 24".

Власти Литвы наносят России ущерб везде, где только могут. И самостоятельно, и под патронажем Евросоюза, добавил дипломат.

"Экономически здесь такая система координат ненормальная, здесь об этом думают в последнюю очередь", подчеркнул временный поверенный, уточнив, что власти Литвы очень рассчитывают компенсировать свои потери с помощью европейских субсидий.

Ранее руководство литовской железной дороги уведомило Калининградскую область, что в связи с введением санкций Евросоюза, ряд товаров не может быть провезен транзитом. При этом перевозка нефтепродуктов через Литву продолжается, сообщает РИА Новости.

Губернатор Антон Алиханов заверил, что паромная инфраструктура Калининградской области справится с возросшими задачами по снабжению региона всем необходимым.

В министерстве иностранных дел Литвы уже заявили, что Вильнюс не вводил ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию, а только исполнял санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу.