"Хватит финансировать украинскую армию – решайте проблемы в самой Бельгии!" Под этими лозунгами в Брюсселе профсоюзы провели массовую акцию протеста, передает медиаплатформа "Смотрим".

70 тысяч человек вышли на улицы. Они требовали, чтобы правительство добилось снижения цен на топливо и электричество.

Немецкая пресса отмечает, что антироссийские санкции угрожают обрушить экономику многих стран Европы и поддержка Украины будет только падать. Даже в Польше подчеркивают, США делают все для того, чтобы затянуть конфликт, и что он не прекратится, пока Вашингтон финансирует Киев.