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Ситуация на Украине 42 минуты назад

21 июня 2022 04:58

Бельгийцы больше не хотят решать проблемы Украины

"Хватит финансировать украинскую армию – решайте проблемы в самой Бельгии!" Под этими лозунгами в Брюсселе профсоюзы провели массовую акцию протеста, передает медиаплатформа "Смотрим".

70 тысяч человек вышли на улицы. Они требовали, чтобы правительство добилось снижения цен на топливо и электричество.

Немецкая пресса отмечает, что антироссийские санкции угрожают обрушить экономику многих стран Европы и поддержка Украины будет только падать. Даже в Польше подчеркивают, США делают все для того, чтобы затянуть конфликт, и что он не прекратится, пока Вашингтон финансирует Киев.

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