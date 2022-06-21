Российский ответ окажет на Литву "серьезное негативное влияние"

В Калининграде прошло совещание по актуальным вопросам национальной безопасности Северо-Запада России. Его провел секретарь Совбеза Николай Патрушев, который констатировал, что на границах региона НАТО наращивает военное и разведывательное присутствие. Кроме того, Запад оказывает беспрецедентное политическое и экономическое давление на Калининградскую область.

Ярким примером может служить транспортная блокада Литвой региона. Прибалтийская республика ввела запрет на транзит железнодорожных грузов, следующих из России в Россию, но через территорию Литвы. При этом власти соседней республики уверяют, что следуют правилам Евросоюза, наложившего очередные санкции на РФ, напоминает РИА Новости.

Граждане Литвы очень скоро почувствуют на себе последствия транспортной блокады, объявленной российскому региону, заявил Патрушев. Ответ Москвы сильно ударит по литовской экономике.

"Последний пример тому – блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", – подчеркнул Николай Патрушев.