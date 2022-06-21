Генпрокурор США неожиданно оказался на Украине

Американский телеканал ABC сообщил о том, что 21 июня с необъявленным визитом прибыл на Украину генпрокурор США Меррик Гарланд.

Журналисты ссылаются при этом на представителя американского минюста, который рассказал, что Гарланд, в частности, намерен провести встречу с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой и обсудить "предпринимаемые усилия по задержанию и привлечению к ответственности причастных к совершению военных преступлений на Украине", передает "Интерфакс".

В конце прошлой недели в Киеве побывал премьер Британии Борис Джонсон, а до него – главы ФРГ, Франции и Италии.